Число российских каноистов и байдарочников в международном пуле тестирования не изменилось

МОСКВА, 15 марта /ТАСС/. Семь российских спортсменов вошли в новый регистрируемый пул допинг-тестирования Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ICF, представительство россиян в международных пулах тестирования не уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул допинг-тестирования ICF, находятся под строгим контролем международной федерации и должны постоянно информировать ее о своем местонахождении. Всего в этот список входит 41 спортсмен. Наибольшее представительство в регистрируемом пуле допинг-тестирования ICF имеют Россия и Украина (по семь спортсменов), Китай в списке представлен шестью гребцами.

В международный регистрируемый пул допинг-тестирования вошли обладатель золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне байдарочник Александр Дьяченко, бронзовый призер Игр-2012 каноист Иван Штыль, имеющий в активе 16 золотых наград чемпионатов мира, а также байдарочники Светлана Черниговская, Владислав Литовка, Наталья Подольская, Максим Спесивцев и Кира Степанова.

В новый нерегистрируемый пул допинг-тестирования ICF включены 15 россиян.