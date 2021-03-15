Экспертный совет Минспорта 26 марта оценит выступление саночников в прошедшем сезоне

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта России подведет итоги выступления саночников в минувшем сезоне на заседании 26 марта. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

"Экспертный совет Минспорта обсудит выступление саночников на своем заседании, которое запланировано на 26 марта", - сказал Тюрин.

На чемпионате мира, который проходил в конце января в германском Кёнигсзе, россияне выиграли одну золотую (Роман Репилов - личная гонка) и одну серебряную (Семен Павличенко - спринт) награду. На европейском первенстве, проходившем в начале января в латвийской Сигулде, россияне выиграли две золотые (Татьяна Иванова - личная гонка, Иванова, Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - командная гонка) и одну бронзовую (Виктория Демченко - личная гонка) медаль.