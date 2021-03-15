Слуцкий считает, что Дюпин заслуженно получил вызов в сборную России по футболу

32-летний Дюпин и 23-летний защитник "Рубина" Илья Самошников вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира. Россияне проведут игры против мальтийцев (24 марта), словенцев (27 марта) и словаков (30 марта).

"Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную. Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, - сказал Слуцкий. - Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно. Илья Самошников - это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует".

"Хочется отметить и Дениса Макарова, которого вызвали на молодежный Евро. Молодежке предстоит важнейший турнир, и мы будем очень рады, если Денис принесет пользу сборной", - добавил он.