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ЧМ-2022 по футболу

Слуцкий считает, что Дюпин заслуженно получил вызов в сборную России по футболу

32-летний голкипер вызван в национальную команду впервые
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Голкипер футбольного клуба "Рубин" Юрий Дюпин получил заслуженный вызов в сборную России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

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32-летний Дюпин и 23-летний защитник "Рубина" Илья Самошников вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира. Россияне проведут игры против мальтийцев (24 марта), словенцев (27 марта) и словаков (30 марта).

"Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную. Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, - сказал Слуцкий. - Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно. Илья Самошников - это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует".

"Хочется отметить и Дениса Макарова, которого вызвали на молодежный Евро. Молодежке предстоит важнейший турнир, и мы будем очень рады, если Денис принесет пользу сборной", - добавил он.

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Слуцкий, Леонид ВикторовичЧМ-2022 по футболу
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