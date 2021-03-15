Боксер Дайнес назвал мечтой поединок против Бетербиева

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Поединок против чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артура Бетербиева является мечтой для Адама Дайнеса. Об этом Дайнес заявил на пресс-конференции.

Бой Бетербиев - Дайнес пройдет в Москве 20 марта.

"Я мечтал об этом бое давно, - сказал Дайнес. - У нас было достаточно времени на подготовку, мы хорошо готовы. Я родился в Сибири, поэтому еще не забыл русский язык".

Дайнесу 30 лет, он родился в селе Семеновка Омской области, потом переехал в Германию и проживает в Магдебурге. В его активе 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья. На счету 36-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.