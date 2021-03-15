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ЧМ-2022 по футболу

Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал вызов Мирзова в сборную России по футболу

Мирзов попал в список игроков, вызванных на матчи против сборных Мальты, Словении и Словакии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов своей игрой не подведет сборную России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер химчан Игорь Черевченко.

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Мирзов попал в список игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира - 2022 с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

"Я очень рад за Мирзова, своей игрой за клуб он заслужил вызов в национальную команду. Выпустят ли его на поле? Это решение должен принимать тренерский штаб сборной. Но если выйдет, то не должен подвести, как и другие игроки, которых позвали на сбор", - сказал Черевченко.

Мирзов был взят "Химками" в аренду у "Спартака" и провел в текущем сезоне в Тинькофф - Российской премьер-лиге 11 матчей, в которых забил пять мячей.

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