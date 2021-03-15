Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России по футболу Смолова и Баринова

В понедельник был обнародован состав сборной России, которая будет готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Мальты, Словении и Словакии. В числе вызванных футболистов отсутствует нападающий московского "Локомотива" Смолов, который в двух последних матчах за клуб забил два мяча, оба раза выходя на замену.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу продолжает рассчитывать на Федора Смолова и Дмитрия Баринова, которые не были вызваны на мартовский сбор национальной команды из-за недостаточной функциональной готовности. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Мы рады, что Смолов в двух играх вышел и забил, - сказал Черчесов. - Но это тот случай, когда у нас есть [Алексей] Ионов, [Алексей] Миранчук, [Александр] Головин, [Рифат] Жемалетдинов и [Резиуан] Мирзов, которые могут сыграть второго нападающего. Кстати, это касается и Баринова, который начал выходить [играть]. Не знаем, играли бы они или нет, но в "Локомотиве" у них будет основной тренировочный режим, чтобы тот уровень, который они набрали, не упал из-за вызова в сборную".

Главный тренер национальной команды отметил, что решение о вызове Смолова будет приниматься после того, как он сможет проявить себя, выходя на поле в основном составе. "После перерыва на матчи сборных он станет основным игроком, это уже другой уровень, и к чемпионату Европы мы будем рассматривать его", - подчеркнул Черчесов.

"Если ты вызываешь условного Смолова после травмы, то ты его останавливаешь [в наборе формы]. Приезжает, а у нас плюс-минус восстановительные тренировки, три игры, перелеты. Кто играет - будет в форме, а он опять упадет на какой-то уровень, и мы для себя не сделаем игрока. Оставаясь в "Локомотиве", он будет хорошо работать и, может быть, сыграет в каком-то контрольном матче", - добавил тренер.

"Тот же Баринов полгода не играл. Только-только он начал, в "Локомотиве" хорошо поработал - и в основной состав. Со Смоловым будем на телефоне, тем более, что мы будем в одной гостинице. Мы переговорим и с тем, и с тем. Футболист должен понимать сегодняшнюю роль", - заключил Черчесов.