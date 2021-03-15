Черчесов: следили за Самошниковым и Дюпиным, когда они играли еще в других клубах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу отслеживал вратаря Юрия Дюпина и защитника Илью Самошникова, выступающих за "Рубин", еще когда оба раньше играли в других клубах. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"Мы смотрели и в том году, кто себя проявляет, у кого есть потенциал. Мы замечаем футболистов не тогда, когда они вчера начали играть - Самошников был в "Торпедо", Дюпин - в "Анжи", - сказал Черчесов. - Смотришь на них, на то, как они развиваются. Были сборы в Турции, мы отсмотрели практически все игры "Динамо", "Рубина" и "Сочи", и они себя проявляли".

"В том году они боролись за другие места, в этом - за еврокубки. Планка повысилась, сейчас играют на другом уровне. Дюпин и в "Анжи" себя проявлял, и в "Рубине" в прошлом году, но они решали другие задачи. Сейчас они поменялись, уже и мотивационный момент другой, поэтому решили вызвать", - добавил тренер.

Черчесов рассказал про ситуацию с Самошниковым. "[Самошников] На 100% не знал [о вызове в сборную], но мы уже запрашивали его документы. Случайно или нет - вчера (в матче с "Уфой", 3:0 - прим. ТАСС) после того, как он узнал о вызове, забил. Значит, уже хорошо", - отметил он.

По словам тренера, его доверие к не получившему вызов в сборную вратарю "Локомотива" Гилерме после поражения от сербов в Лиге наций со счетом 0:5 никак не упало. "Было не только это [поражение от сборной Сербии], а определенный отрезок в чемпионате и Лиге чемпионов - надо объективно посмотреть, он не был на том определенном уровне, который бы позволял [вызвать Гилерме в сборную], но мы вызывали, потому что это основной игрок, тем более, что Шунин приболел и отсутствовал. По той или иной причине, Гилерме не смог до конца проявить себя. Мы никогда не делаем резких движений - 0:5 ничего не решает", - подчеркнул он.