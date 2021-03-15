Черчесов оценил готовность Марио Фернандеса сыграть за сборную России после травмы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес сохраняет шансы сыграть за сборную России по футболу в мартовских матчах. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Фернандес был вызван в сборную России на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира. 13 марта в игре Тинькофф - Российской премьер-лиги полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику ЦСКА потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках. Футболисту диагностировали ушиб.

"Понятно, что, когда происходит столкновение и игрока сразу меняют - первая мысль, что что-то серьезное. У меня сразу были фотографии, и опыт показал, что это ушиб. Так, по большому счету, и случилось. Визуально смотрелось не очень приятно, но перелома нет", - сказал Черчесов.

"Врачи с ним на контакте, [тренер по физподготовке сборной Паулино] Гранеро с ним разговаривал, агент его тоже где-то сказал, что он готовится к следующей игре. Надеемся, что все будет нормально. Три игры у нас есть - время покажет, на каком уровне он сможет проявить себя", - добавил Черчесов.

Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).