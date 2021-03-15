Английские клубы потеряют $55,6 млн из-за запрета на спонсорство игорных компаний

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Запрет на спонсорство клубов Английской футбольной лиги, занимающей со второго по четвертый уровни в системе футбола Англии, букмекерских контор, игорных компаний станет катастрофой для футболистов в условиях кризисной ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в понедельник председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри газете Financial Times.

Речь идет, как сказал он, о более чем 40 млн фунтов стерлингов (55,6 млн долларов), которые жизненно важны для небольших команд, уже сейчас кое-как сводящих концы с концами. По данным международной аудиторской компании Deloitte, пандемия свела на нет продажи билетов, на которые пришлось чуть более пятой части доходов клубов в размере 785 млн фунтов в сезоне-2018/19. Коммерческая выручка составила четверть от общей суммы. "После пандемии это обернется катастрофическими последствиями", - подчеркнул Пэрри.

В ближайшие несколько недель правительство Великобритании, как ожидается, может наложить жесткие ограничения на спонсорство в спорте игровых и букмекерских компаний в рамках более широкого законодательства об азартных играх. Противники таких игр в королевстве говорят о том, что тесная связь футбола с букмекерскими конторами способствовала росту зависимости от них и популяризации этой практики среди детей и подростков. По информации Национальной системы здравоохранения, в Англии сейчас насчитывается 300 тыс. "проблемных игроков".

По словам же Пэрри, "нет никаких доказательств того, что запрет [подобного] спонсорства снизит уровень распространения азартных игр", и лига сможет представить "весомые доказательства" того, что рост спонсорства букмекерских контор в футболе не привел к росту проблем с азартными играми.

Правила деятельности букмекеров в Соединенном Королевстве уже были ужесточены после принятия в 2014 году Закона об азартных играх. В соответствии с ним все компании, предоставляющие игорные услуги клиентам в Великобритании, должны получать от комиссии лицензию, независимо от того, где находятся их штаб-квартиры - за рубежом или на Британских островах. Затем была сокращена максимальная ставка, разрешенная для электронных игровых автоматов, - со 100 до 2 фунтов. Палата лордов британского парламента выступила в прошлом году с рекомендациями о запрете для букмекерских компаний размещать рекламу на спортивных объектах или на футболках.