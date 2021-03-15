СМИ: WADA не будет запрещать раскраску болидов "Хааса" в цветах российского флага

ТАСС, 15 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило исследование раскраски болидов команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Хаас" в цветах российского флага и не будет предпринимать никаких дальнейших действий. Об этом сообщает портал Formula1 News ("Формула1 ньюс").

4 марта "Хаас" представил новую раскраску болидов для участия в сезоне 2021 года, дизайн выполнен в цветах российского триколора, поскольку титульным спонсором команды стала компания "Уралкалий", основным владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила раскраску болида, а руководитель американской команды Гюнтер Штайнер заявил, что ливрея была придумана в прошлом году до санкций WADA в отношении российского спорта.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.