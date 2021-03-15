Черчесов подтвердил, что Российский футбольный союз предлагал мальтийцам сыграть в Сочи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал провести отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Мальты в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

"Ситуация простая, рабочая, у них правительство решило объявить локдаун, - сказал Черчесов. - Раз такая информация поступает, и они думают, где проводить матч, а в регламенте сказано, что возможно на нейтральном поле, тогда возникает естественный вопрос - смысл играть на нейтральном поле, если мы можем поменяться кругами? Мы предложили, идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение матча. Это было буквально два-три часа обмена информацией. Мы решили, что можем принять их в Сочи, проверили, есть ли там отель, и сообщили - они решили, что могут сыграть у себя", - добавил он.

11 марта издание Times of Malta сообщило о том, что проведение матча находится под вопросом. Отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии.

Черчесов рассказал и об остальных соперниках по отборочной группе, назвав ее крепкой. "Мальтийцев, естественно, мы уже смотрели, подготовили нарезки для игроков. Это обученная, физически крепкая команда - в своем дивизионе Лиги наций они несколько матчей не проигрывали. Это отборочный матч чемпионата мира и какой бы соперник ни был, нам нужно максимально готовиться", - подчеркнул он.

"Что касается сборных Словакии и Словении, мы знаем больше игроков и в одной, и в другой команде. В Словении, кстати, играет партнер Миранчука по "Аталанте" (Йосип Иличич - прим. ТАСС), знаем, что от них ждать. В наше время, когда не знаешь, что ПЦР-тест покажет, можно готовиться к одному, а получить другое. Есть день игры, когда сборная будет в том или ином состоянии и составе - из-за травм, или чего-то еще, мы уже не загадываем", - добавил он.