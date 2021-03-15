Галактионов: футболист "Динамо" Захарян заслужил вызов в молодежную сборную России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян дал повод для того, чтобы получить вызов в молодежную сборную России для подготовки к чемпионату Европы по футболу. Об этом рассказал журналистам старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

17-летний Захарян в пяти матчах премьер-лиги забил один мяч.

"Для начала я бы убрал слово "звезда", потому что это качественный футболист. На учебно-тренировочных сборах, где в том числе был тренерский штаб национальной команды, отслеживали его. Он дал основания, играл все матчи [после перерыва в чемпионате] в основном составе, играл качественно и заслужил вызов в молодежную сборную вне зависимости от того, сколько ему лет", - сказал Галактионов.

"Мы не смотрим на имена и фамилии, смотрим на уровень готовности и качество игры. Если футболист попадает в обойму, он является полноправным и конкурентным игроком, который будет претендовать на место", - добавил Галактионов.

Групповой этап чемпионата Европы стартует 24 марта.