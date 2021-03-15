Галактионов: Сафонов не сыграет на групповом этапе молодежного Евро из-за травмы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов не вызван в сборную России на матчи группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу из-за травмы. Об этом журналистам сообщил старший тренер команды Михаил Галактионов.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта.

"У него [Сафонова] травма. Мы обсуждали с главным тренером сборной Станиславом Саламовичем Черчесовым различные фамилии. Он всех игроков прекрасно знает и понимает. Каждая фамилия детально была обсуждена, в том числе и его. Но, к сожалению, вы видите, что Матвей получил повреждение: с декабря не играет, тренируется с ограничениями", - сказал Галактионов.

"К сожалению, здоровье не позволяет принять участие в чемпионате Европы. Между тем, естественно, это важный игрок для молодежной сборной и в перспективе для национальной команды", - добавил он.

Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей). Плей-офф пройдет 31 мая - 6 июня.