Президент "Ростова" считает, что систематические ошибки арбитров убивают команду

В пятницу "Химки" на своем поле обыграли "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. Позднее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что, по его мнению, в эпизоде была судейская ошибка. Этому и двум другим эпизодам встречи позднее свою оценку должна вынести экспертно-судейская комиссия РФС.

"Это безобразие, что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя, ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник, - заявил Арутюнянц. - Если потом какие-то люди, допускающие ошибки, просто берут и убивают "Ростов", то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются, такое впечатление, что тебя обокрали - хочется все бросить".

"Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги, хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно, о каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр полное опустошение - ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты, вопросов нет, но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?" - добавил он.

Президент "Ростова" также отметил недостаточную квалификацию судейского корпуса и заявил, что дисквалификации арбитров на несколько матчей недостаточно в качестве меры наказания.

"Зачем нам такой VAR, за который мы, клубы, платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось все только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае и все", - заключил Арутюнянц.