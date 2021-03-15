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Сборные по футболу

Галактионов: поле в Новогорске позволит молодежной сборной России подготовиться к Евро

Групповой этап турнира в Венгрии и Словении начнется 24 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Качество газона на базе в подмосковном Новогорске позволит молодежной сборной России по футболу хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Об этом журналистам заявил старший тренер национальной команды Михаил Галактионов.

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"Мы в еженедельном режиме вместе с тренерским штабом посещали Новогорск с инспекцией - смотрели качество поля, общались с агрономом и руководством базы, - сказал Галактионов. - С учетом специфики и климатических условий сначала поле было не совсем оптимальным, но сегодня травка подросла и позволяет безболезненно провести определенный цикл на базе. Понятно, что поле пока не в идеальном состоянии, но можно говорить о положительной динамике. Все сотрудники базы "Новогорск" предприняли колоссальные усилия для того, чтобы привести поле в надлежащее состояние".

Групповой этап чемпионата Европы в Венгрии и Словении пройдет 24-31 марта. Финальная часть - 31 мая - 6 июня.

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