Галактионов: поле в Новогорске позволит молодежной сборной России подготовиться к Евро

"Мы в еженедельном режиме вместе с тренерским штабом посещали Новогорск с инспекцией - смотрели качество поля, общались с агрономом и руководством базы, - сказал Галактионов. - С учетом специфики и климатических условий сначала поле было не совсем оптимальным, но сегодня травка подросла и позволяет безболезненно провести определенный цикл на базе. Понятно, что поле пока не в идеальном состоянии, но можно говорить о положительной динамике. Все сотрудники базы "Новогорск" предприняли колоссальные усилия для того, чтобы привести поле в надлежащее состояние".

Групповой этап чемпионата Европы в Венгрии и Словении пройдет 24-31 марта. Финальная часть - 31 мая - 6 июня.