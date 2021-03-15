Бывший футболист ЦСКА Хонда перешел в азербайджанский "Нефтчи"

ТАСС, 15 марта. Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал футболистом азербайджанского "Нефтчи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 34-летним игроком подписан до конца сезона. Он будет выступать за бакинский клуб под четвертым номером.

На протяжении карьеры Хонда представлял японский клуб "Нагоя Грампус", нидерландские "Венло" и "Витесс", итальянский "Милан", мексиканскую "Пачуку", австралийский "Мельбурн", бразильский "Ботафого" и португальский "Портимоненсе". С 2010 по 2013 год он выступал за российский ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России (2013), обладателем Суперкубка России (2013) и дважды кубка страны (2011, 2013).

За сборную Японии Хонда провел 98 матчей (девятый результат в истории), забил 37 голов (четвертый в списке лучших бомбардиров) и отдал 24 результативные передачи. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. С 2018 года является тренером сборной Камбоджи.