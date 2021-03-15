Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 15 марта. Россиянка Вера Звонарева обыграла представительницу Австралии Арину Родионову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 36-летней россиянки. Звонарева попала в сетку турнира, получив специальное приглашение, Родионова, выступавшая до 2014 года за Россию, - через квалификацию.

Звонарева занимает 145-ю строчку рейтинга WTA и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема - Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Родионовой 31 год, она занимает 172-ю строчку мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема она трижды выходила во второй круг.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.