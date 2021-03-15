Бывший футболист "Зенита" Денисов рассказал, почему не уехал играть в Европу

ТАСС, 15 марта. Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Денисов не перешел в какой-либо ведущий европейский чемпионат из-за благоприятных условий в петербургском "Зените". Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я мечтал на всю жизнь оставаться в "Зените". У меня после Кубка УЕФА, когда мы выиграли, были предложения из Европы и позже были предложения, но я сказал "нет". "Зенит" создает такие условия - зачем уезжать? Если бы меня пригласили "Барселона" с "Реалом" - да, но нос не дорос, так скажем, хотя предложения от пятерки сильнейших чемпионатов были", - рассказал Денисов.

Денисову 36 лет, он выступал за "Зенит" с 2002 по 2013 годы, став в составе команды трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выигрывал кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он представлял московские "Динамо", "Локомотив" (победил в чемпионате и Кубке России) и махачкалинский "Анжи". В 2019 году завершил карьеру.