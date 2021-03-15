"Ростов" не получал официальных писем по подозреваемому в употреблении допинга Обухову

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не получал каких-либо официальных документов о том, что нападающий клуба Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. Обухов подтвердил, что является одним из этих трех футболистов.

"Ростов" не получал никаких официальных писем по Обухову, поэтому нам сложно прокомментировать данную ситуацию. <...> Даже если эпизод имел место, то нужно четко обозначать, что речь идет о событии 2013 года, когда футболист являлся игроком "Спартака" и выступал за "Торпедо" на правах аренды. Мы дождемся официальных бумаг, а затем сможем дать более предметный комментарий", - говорится в сообщении.

Обухову 29 лет, он выступает за "Ростов" с октября 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.