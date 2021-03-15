Лыжник Большунов вернулся в Россию после заключительного этапа Кубка мира

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира и чемпион мира 2021 года по лыжным гонкам Александр Большунов вместе со сборной России вернулся на родину после завершения международного сезона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Заключительный этап Кубка мира проходил в швейцарском Энгадине.

"Сезон, в принципе, прошел удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачете [Кубка мира] и титул чемпиона "Тур де Ски". Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось", - сказал Большунов журналистам.

Большунов в сезоне-2020/21 во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира. Также после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо, в борьбе с которым Большунов сломал себе палку, 24-летний россиянин занял второе место на мировом первенстве в марафоне. Помимо этого, на турнире в Оберстдорфе спортсмен стал серебряным призером в эстафете и бронзовым - в командном спринте.