Возвращение Дзюбы и дебютанты из "Рубина". Назван состав сборной на мартовские матчи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу в понедельник определился с составом на предстоящие в конце марта матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. В список вошли 27 игроков: три вратаря, 10 защитников, 11 полузащитников и три нападающих.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин ("Динамо"); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак"). По сравнению с ноябрем 2020 года, когда команда провела последние, на данный момент, матчи, на сбор было вызвано на одного футболиста меньше. Тогда к гостевым встречам против сборных Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций, а также контрольной игре с командой Молдавии (0:0) были приглашены 28 игроков. Несмотря на то, что между концом осени и началом весны прошло не так много времени, в этих списках не совпадают 12 фамилий. Вне состава национальной команды оказались попавшие в заявку на проходящий в эти же сроки групповой этап молодежного чемпионата Европы защитники Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев; также в объявленный в понедельник список не вошли вратари Маринато Гилерме и Матвей Сафонов, защитник Дмитрий Живоглядов, полузащитники Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Даниил Лесовой, Антон Миранчук и Денис Черышев. Большие перемены связаны с тем, что в конце прошлого года тренерский штаб не мог рассчитывать на большую группу игроков из-за травм и сомнительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Впервые в расположение национальной команды были вызваны 32-летний Дюпин и 23-летний Самошников из казанского "Рубина", который с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и только по дополнительным параметрам находится за пределами зоны еврокубков. В сезоне-2020/21 Дюпин провел в составе команды из столицы Татарстана 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности; на счету его одноклубника Самошникова два гола и одна результативная передача в 19 играх. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после объявления состава отметил, что следил за новичками национальной команды, когда те выступали за другие клубы: Дюпин - за махачкалинский "Анжи", Самошников - за столичное "Торпедо". "В том году они боролись за другие места, в этом - за еврокубки; планка повысилась, сейчас играют на другом уровне. Дюпин и в "Анжи" себя проявлял, и в "Рубине" в прошлом году, но они решали другие задачи. <…> Случайно или нет - вчера (в воскресенье в матче 22-го тура РПЛ с "Уфой", 3:0 - прим. ТАСС) после того, как он [Самошников] узнал о вызове, забил", - отметил он, добавив, что доверие к не попавшему в состав Маринато Гилерме не упало после поражения от сборной Сербии со счетом 0:5. Предыдущий главный тренер сборной России, ныне возглавляющий "Рубин" Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС назвал безумно приятной ситуацию, при которой игроки из его команды получили первые в карьерах приглашения в национальную команду. Говоря о Дюпине, он отметил, что 32-летний голкипер "получил вызов абсолютно заслуженно", а 23-летнего Самошникова назвал "одним из открытий текущего сезона". Сам вратарь признался, что всю жизнь мечтал получить вызов в сборную России. "Так, чтобы именно сейчас вызвали, - для меня это новость, потому что до Нового года у меня была не очень хорошая серия (Дюпин пропустил по два мяча в матчах 14-го и 15-го туров РПЛ против "Химок" и "Ростова", в которых "Рубин" проиграл - прим. ТАСС) и я даже потерял место в основе, играл Никита Медведев; думал, нужно провести серию получше - получилось даже быстрее, чем я рассчитывал". Пауза для Смолова и Баринова, мотивация для Миранчука и Дзюбы Матчи против сборных Мальты, Словении и Словакии пройдут 24, 27 и 30 марта в Та-Кали, Сочи и Трнаве соответственно. На эти игры Черчесов вызвал тех же нападающих, что и в ноябре, - Артема Дзюбу, Антона Заболотного и Александра Соболева. Все они относятся к форвардам таранного типа, сильной стороной которых является игра "на втором этаже", что не удивительно с ростом выше 190 см. Вне состава оказался восстановившийся от травмы более скоростной и техничный нападающий "Локомотива" Федор Смолов, который в двух последних матчах чемпионата России против тульского "Арсенала" и "Сочи" забил по голу, выходя на замену.

Черчесов в разговоре с журналистами объяснил, почему Смолов не попал в состав сборной России, отметив, что в команде есть сразу несколько атакующих полузащитников, способных сыграть на позиции второго нападающего. "Если ты вызываешь условного Смолова после травмы, то ты его останавливаешь [в наборе формы]. Приезжает, а у нас плюс-минус восстановительные тренировки, три игры, перелеты. Кто играет - будет в форме, а он опять упадет на какой-то уровень, и мы для себя не сделаем игрока; оставаясь в "Локомотиве", он будет хорошо работать и, может быть, сыграет в каком-то контрольном матче", - пояснил главный тренер национальной команды, добавив, что по схожей причине в состав не попал восстановившийся после травмы крестообразной связки полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. На мартовский сбор национальной команды был приглашен полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, названный Черчесовым в декабре в эфире "Матч ТВ" наряду с Антоном Миранчуком и Федором Чаловым "золотым активом", которому "пора себя хотя бы позолоченным сделать". Отвечая на вопрос о том, решал ли он с хавбеком команды из Бергамо вопрос с "золотым активом", главный тренер ответил: "Это он должен играть, забивать, отдавать и проявлять себя. Мы посылы даем. Сейчас он в сборной, приезжай и доказывай свою состоятельность, доказывай ее и там, в клубе". В ноябре по решению Черчесова нападающий и капитан команды Артем Дзюба остался вне состава сборной России. Причиной тому послужило появление в сети резонансного видео. В отсутствие форварда "Зенита" функции капитана исполнял Георгий Джикия. За пять дней до объявления состава главный тренер сообщил порталу "РБ-Спорт", что, как и планировалось, Дзюба будет вызван на мартовские матчи и будет капитаном сборной. К тому моменту 32-летний футболист в трех полных матчах 2021 года не отметился результативными действиями. "Если бы меня не спросили, я бы не отвечал. Спросили - это тот случай, когда нельзя мямлить. Я дал конкретный ответ на конкретный вопрос, он забил (в субботу в матче против "Ахмата" - прим. ТАСС). Значит, все правильно", - сказал Черчесов. Также в состав сборной России вошел защитник ЦСКА Марио Фернандес, который 13 марта в матче 22-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" был заменен в первом тайме после того, как ему на голову в единоборстве наступил игрок соперника Александр Ломовицкий. Натурализованному бразильцу потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках; позднее футболисту диагностировали ушиб. "Врачи с ним на контакте, [тренер по физподготовке сборной Паулино] Гранеро с ним разговаривал, агент его тоже где-то сказал, что он готовится к следующей игре, - отметил Черчесов, отвечая на вопрос ТАСС о степени готовности Фернандеса. - Надеемся, что все будет нормально; три игры у нас есть, время покажет, на каком уровне он сможет проявить себя". Предложение сыграть со сборной Мальты в Сочи было 11 марта в издании Times of Malta появилась информация о том, что проведение намеченного на 24 марта матча с участием сборной России на Национальном стадионе в деревне Та-Кали находится под вопросом в связи с тем, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. На следующий день источник, близкий к Российскому футбольному союзу (РФС), сообщил ТАСС о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал в переносе игры в Сочи. В понедельник Черчесов подтвердил, что РФС выходил на Мальтийскую футбольную ассоциацию с предложением обменяться кругами - 24 марта сыграть в России, а 7 сентября - на Мальте.