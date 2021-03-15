МОК продолжает рассмотрение вариантов композиций в качестве гимна россиян на Играх в Токио

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рассмотрение композиций на замену российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Этот вопрос все еще рассматривается и будет решен своевременно", - говорится в сообщении.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение остается за МОК.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля 2022 года.