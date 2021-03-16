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Футбол в Англии

Вратарь "Вулверхэмптона" Патрисиу потерял сознание в матче чемпионата Англии по футболу

На 87-й минуте встречи против "Ливерпуля" защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди столкнулся с Патрисиу, нанеся ему травму головы
© AP Photo/Jason Cairnduff,Pool

ТАСС, 16 марта. Португальский вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу потерял сознание во время матча 28-го тура чемпионата Англии по футболу против "Ливерпуля".

На 87-й минуте защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди столкнулся с Патрисиу, нанеся ему травму голову, из-за чего вратарь потерял сознание. Встреча была приостановлена на 14 минут, португальца унесли с поля на носилках.

© AP Photo/Jason Cairnduff,Pool

Матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 1:0, единственный гол на второй добавленной к первому тайму минуте забил Диогу Жота. "Ливерпуль" набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, "Вулверхэмптон" занимает 13-ю позицию с 35 очками.

Следующую встречу "Ливерпуль" проведет 4 апреля в гостях против лондонского "Арсенала", "Вулверхэмптон" 5 апреля сыграет дома с "Вест Хэмом".

Патрисиу 33 года, он выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. До этого он играл в "Спортинге", с которым дважды становился победителем Кубка Португалии (2007/08, 2014/15). Патрисиу является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, бронзовым призером турнира 2012 года и победителем Лиги наций сезона-2018/19.

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