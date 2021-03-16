Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, догнав Эспозито

"Вашингтон" выиграл со счетом 6:0, шайбы забросили Евгений Кузнецов (3-я минута), Никлас Бэкстрем (23), Рихард Паник (26), Даниэль Спронг (36), Гарнет Хэтэуэй (47), Овечкин (57). Кузнецов набрал 400 очков в НХЛ, на его счету 11 очков (три гола + восемь передач) в 18 матчах, защитник команды Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, набрав четвертое очко (3+1) за 23 игры. Овечкин забил 11-й гол в сезоне и набрал 21 очко (11+10) в 24 встречах. Голкипер "Вашингтона" Витек Ванечек отразил 23 броска и провел первую игру "на ноль" в НХЛ.

ТАСС, 16 марта. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и теперь делит шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов с канадцем Филом Эспозито. Овечкин отметился голом в гостевом матче с "Баффало".

"Вашингтон" набрал 40 очков в 28 матчах и занимает вторую строчку в таблице Восточного дивизиона, "Баффало" находится на последнем, восьмом месте, набрав 16 очков за 27 игр. Следующий матч столичная команда проведет 17 марта дома против "Нью-Йорк Айлендерс", "Баффало" в тот же день сыграет на выезде с "Нью-Джерси".

Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Эспозито 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. В НХЛ канадец выступал за "Чикаго", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостон", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72), шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, пять раз - лучшим бомбардиром, дважды - обладателем приза "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). 12 марта 2020 года Эспозито был награжден орденом Дружбы "за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады".

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.