"Питтсбург" обыграл "Бостон". Малкин набрал 1100 очков в НХЛ

В составе "Питтсбурга" отличились Эван Родригес (17-я минута), Сидни Кросби (19), Евгений Малкин (32), Джейк Гюнцель. У проигравших единственную шайбу забросил Мэтт Гжэльцик (7).

ТАСС, 16 марта. "Питтсбург" со счетом 4:1 обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин также отметился голевой передачей. Россиянин набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став пятым действующим игроком, достигшим этого показателя. Лидером является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1521 матч; 423 гола + 1098 передач). В текущем сезоне Малкин набрал 24 очка (8+16) в 28 матчах.

"Питтсбург" набрал 37 очков в 28 матчах и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. "Бостон" находится на четвертой позиции, набрав 32 очка. Следующий матч команды проведут 17 марта в Питтсбурге.

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" на выезде обыграл "Тампу", "Флорида" на своей площадке победила "Чикаго" (6:3), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 26 бросков.