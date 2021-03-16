Гол и две передачи Панарина не помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 16 марта "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме уступил "Филадельфии" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Филадельфии" шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (4-я минута), Иван Проворов (6), Джоэль Фараби (39), Клод Жиру (46), Якуб Ворачек (64) . В составе "Рейнджерс" отличились Артемий Панарин (29), Колин Блэквелл (31), Жульен Готье (36), Кевин Руни (43). Российский нападающий хозяев Павел Бучневич пропускал встречу из-за попадания в ковид-протокол НХЛ.
Панарин также отдал две голевые передачи, отметившись результативными действиями во втором матче подряд после возвращения. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой. 13 марта нападающий отдал голевой пас в матче против "Бостона" (4:0).
Всего на счету Панарина 22 очка (шесть голов + 16 передач) в 16 матчах. Защитник "Филадельфии" Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне, а также отдал голевой пас, набрав 14 очков (4+10) за 26 игр.
"Рейнджерс" набрали 26 очков в 27 матчах и занимают шестую строчку в таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" находится на пятой позиции, набрав 31 очко за 26 встреч. Следующий матч команды проведут 18 марта в Нью-Йорке.
В другом матче игрового дня "Ванкувер" в гостях обыграл "Оттаву" (3:2 ОТ), защитник хозяев Артем Зуб отдал голевую передачу.