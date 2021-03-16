Гол и две передачи Панарина не помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

У "Филадельфии" шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (4-я минута), Иван Проворов (6), Джоэль Фараби (39), Клод Жиру (46), Якуб Ворачек (64) . В составе "Рейнджерс" отличились Артемий Панарин (29), Колин Блэквелл (31), Жульен Готье (36), Кевин Руни (43). Российский нападающий хозяев Павел Бучневич пропускал встречу из-за попадания в ковид-протокол НХЛ.

ТАСС, 16 марта "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме уступил "Филадельфии" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин также отдал две голевые передачи, отметившись результативными действиями во втором матче подряд после возвращения. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой. 13 марта нападающий отдал голевой пас в матче против "Бостона" (4:0).

Всего на счету Панарина 22 очка (шесть голов + 16 передач) в 16 матчах. Защитник "Филадельфии" Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне, а также отдал голевой пас, набрав 14 очков (4+10) за 26 игр.

"Рейнджерс" набрали 26 очков в 27 матчах и занимают шестую строчку в таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" находится на пятой позиции, набрав 31 очко за 26 встреч. Следующий матч команды проведут 18 марта в Нью-Йорке.

В другом матче игрового дня "Ванкувер" в гостях обыграл "Оттаву" (3:2 ОТ), защитник хозяев Артем Зуб отдал голевую передачу.