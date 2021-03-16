Проект лыжного стадиона с лыжероллерной трассой в Сысерти пройдет экспертизу до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Государственная экспертиза проекта стадиона с лыжными и лыжероллерной трассами в Сысерти Свердловской области завершится до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

В августе 2020 года сообщалось о проведении работ по определению территориальных границ спортивного комплекса и по археологической разведке земельного участка.

"В настоящее время ведется проектирование лыжного комплекса в Сысерти, в состав которого войдут лыжные трассы, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, система искусственного оснежнения, система освещения, которая позволит кататься в вечернее время, а также другая необходимая инфраструктура - в рамках региональной госпрограммы по развитию физкультуры и спорта. Точная стоимость объекта будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Его планируется получить во втором полугодии 2021 года", - сказала в департаменте.

Ранее сообщалось, что лыжная трасса будет состоять из двух кругов - для классического и свободного стилей протяженностью в 3,75 км каждая. Длина лыжероллерной трассы составит 3,5 км. Также планируется установить электронные хронометражи и систему озвучивания стадиона.