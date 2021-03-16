Овечкин заявил, что ему приятно сравняться с Эспозито по количеству голов в НХЛ

ТАСС, 16 марта. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рад, что смог сравняться с канадцем Филом Эспозито по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Комментарий российского форварда приводит официальный сайт НХЛ.

16 марта "Вашингтон" разгромил "Баффало" со счетом 6:0, Овечкин забросил шайбу и вышел на шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, сравнявшись с Эспозито. В активе обоих хоккеистов по 717 голов, наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

"Конечно, приятно находиться в такой компании, - сказал Овечкин. - Но я делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои шансы и двигаться вперед".

"У меня были хорошие шансы практически в каждой игре, но иногда шайбы залетают в ворота, а иногда нет. Так что я просто стараюсь делать свою работу. Главные голы еще впереди, так что сейчас самое главное - почувствовать ритм игры", - добавил капитан "Вашингтона".

"Вашингтон" набрал 40 очков в 28 матчах и занимает вторую строчку в таблице Восточного дивизиона.