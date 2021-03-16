"Локомотив" обратился в РФС по поводу отмены желтой карточки Рыбчинского

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский клуб "Локомотив" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу отмены желтой карточки полузащитника Дмитрия Рыбчинского. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" в воскресенье обыграл "Сочи" (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу, из-за чего игрок железнодорожников должен пропустить матч 23-го тура против "Уфы", который состоится 18 марта.

"У нас два заседания на этой неделе - одно сегодня, внеочередное состоится в четверг. Мы вынесли в отдельное производство дело по матчу Юношеской футбольной лиги - 2 (ЮФЛ-2) "Локомотив" - "Чертаново", - сказал Григорьянц.

Как ранее рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, футболист "Локомотива" Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены". Отмечалось, что избиение носило массовый характер. В воскресенье в "Чертаново" заявили, что конфликт произошел между двумя спортсменами. 15 марта в комментарии службы коммуникаций РФС, предоставленном ТАСС, было сказано о том, что КДК запросил документы у "Локомотива" по эпизоду с дракой после этой игры.

"Сегодня будут рассмотрены общие вопросы по женскому футболу и трем лигам (РПЛ, а также первенствам Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги - прим. ТАСС). Было одно обращение по [отмене четвертой желтой] карточке - от "Локомотива" по поводу Рыбчинского", - отметил глава КДК РФС.

"Локомотив" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков, от столичных "Спартака" и ЦСКА, которые располагаются на второй и третьей строчках, - четыре и три очка соответственно.