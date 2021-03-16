Поправил прицел. Овечкин стал шестым в списке лучших снайперов в истории НХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забил в третьем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд и сравнялся по количеству заброшенных шайб в карьере с Филом Эспозито, занимающим шестое место в истории. 35-летний россиянин в ночь на вторник отметился голом в ворота "Баффало", который стал для него 717-м в карьере. Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:0. Овечкин забросил последнюю шайбу своей команды чуть более чем за три минуты до финальной сирены. Из-за прерванного прошлого регулярного чемпионата и укороченного нынешнего российскому снайперу будет труднее догнать занимающего первое место по количеству заброшенных шайб Уэйна Гретцки (894 гола).

На эту тему Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, догнав Эспозито

Эспозито 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. В НХЛ канадец выступал за "Чикаго", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостон", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72), шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, пять раз - лучшим бомбардиром, дважды - обладателем приза "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). 12 марта 2020 года Эспозито был награжден орденом Дружбы "за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады". После необычного межсезонья Овечкин долго вкатывался в чемпионат и к началу марта шел по графику своего самого худшего сезона в НХЛ по заброшенным шайбам. В сезоне-2016/17 капитан "Вашингтона" отличился 33 раза в 82 играх. В нынешнем чемпионате Овечкин был вынужден пропустить четыре игры из-за нарушения протокола о COVID-19. Но в последних пяти матчах россиянин поправил прицел и забил четырежды. "Потеря игр [из-за коронавируса в прошлом сезоне и четырех матчей в нынешнем из-за нарушения протокола о COVID-19], несомненно, снизит шансы Овечкина. То, что сделал Гретцки, является феноменальным достижением. Если кто-то и мог бы [побить рекорд], я думаю, Овечкин", - сказал Эспозито. Главные голы еще впереди В прошлом сезоне Овечкин добрался до престижной отметки в 700 шайб за карьеру и поднялся сразу на пять строчек в списке величайших снайперов. Этот год он начинал на восьмом месте и за первый месяц успел обойти Майка Гартнера. Гол в ворота "Баффало" стал для Овечкина 11-м в сезоне при 10 голевых передачах. Несмотря на все препятствия, Овечкину еще по силам догнать Гретцки и забить 177 голов. Но ближайшая цель россиянина - Марсель Дионн, в активе которого 731 шайба. Чтобы догнать его в этом сезоне, Овечкину необходимо в оставшихся 28 матчах регулярного чемпионата забросить 14 шайб. Перед Дионном в списке идут Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766) и Горди Хоу (801).