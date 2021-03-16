UFC 24 апреля проведет первый с начала пандемии турнир без ограничений по зрителям

ТАСС, 16 марта. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261 пройдет без ограничений по количеству зрителей. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Турнир пройдет 24 апреля (в ночь на 25 апреля по московскому времени) в американском Джексонвилле (штат Флорида).

Главным поединком вечера станет бой-реванш за титул в полусреднем весе между американцами Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Бойцы встречались на турнире UFC 251, победу в том поединке единогласным решением судей одержал Усман.

Также титульный бой проведет представительница Киргизии Валентина Шевченко, которой предстоит провести защиту титула в наилегчайшем весе против бразильянки Джессики Андраде. Китаянка Чжан Вэйли, являющаяся чемпионкой в минимальной весовой категории, встретится с американкой Роуз Намаюнас.