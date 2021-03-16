Газизов заявил, что не мог не вернуться в "Уфу" на пост гендиректора

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов не мог не вернуться в клуб, в котором он работал на протяжении почти 10 лет. Об этом он заявил ТАСС.

"Уфа" во вторник объявила о возвращении на должность генерального директора Газизова, который работал на этом посту с 2012 года по середину 2020-го. До декабря прошлого года он занимал аналогичную должность в московском "Спартаке". В его отсутствие гендиректором уфимцев был исполнительный директор Ринат Шайбеков, который вернулся на прежнюю должность.

"Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице, - сказал Газизов. - Не принять этот вызов было нельзя. Надо сделать все возможное, чтобы команда осталась в РПЛ (Тинькофф - Российской премьер-лиге) и двигаться вперед".

"Ближайшая цель, конечно же, сохранение места в премьер-лиге через стыки или напрямую. На таблицу смотришь и все видно", - добавил собеседник агентства.

"Уфа" будет бороться

На вопрос о том, с чем он связывает ухудшение результатов команды после его ухода в "Спартак", Газизов заявил, что это стечение обстоятельств. "Ребята очень хорошо работали, это все мои близкие. Сейчас решили, что мне лучше вернуться. Будет нелегко, но мы будем бороться", - подчеркнул он.

"Обсуждали ли с Шайбековым его период работы на посту гендиректора? Конечно, с Ринатом мы всегда были на связи. Он молодец и все, что мог, сделал. Так бывает, я не вижу никаких плохих вещей. Все было на хорошем уровне, но есть ряд объективных и очень сильных причин, о которых я бы не хотел говорить", - добавил гендиректор "Уфы", подчеркнув, что Шайбеков является его близким другом и они продолжат работать вместе.

"Уфа" после 22 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков (три победы, пять ничьих, 14 поражений). Отставание от зоны стыковых матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2021/22 составляет три очка, от зоны сохранения места в турнире - 12 очков. В 23-м туре уфимцы 18 марта дома сыграют с "Локомотивом".