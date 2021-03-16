Тренер "Вашингтона": Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере

ТАСС, 16 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере, забросив 717-ю шайбу и догнав по этому показателю Фила Эспозито. Такое мнение высказал главный тренер команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Овечкин забросил 717-ю шайбу в ночь на вторник в матче против "Баффало" (6:0). Российский форвард делит шестое место с Эспозито по голам в истории НХЛ.

"Ови сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не в каждом матче, - сказал Лавиолетт. - И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и воочию наблюдал за игрой Фила (когда тот выступал за "Бостон" с 1967 по 1975 годы - прим. ТАСС). Также он дал мне шанс в хоккее, так что я знаком с Филом на протяжении долгого времени. Он был невероятным игроком и невероятным бомбардиром".

Следующим ориентиром для Овечкина является Марсель Дионн, на счету которого 731 шайба. Наибольшее количество заброшенных шайб в активе Уэйна Гретцки (894).