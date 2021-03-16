"Спартак" попросил Российскую премьер-лигу начать матч против "Урала" с минуты молчания

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой начать матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ против "Урала" с минуты молчания в память об отце председателя совета директоров клуба Леонида Федуна народном враче СССР Арнольде Федуне. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.

"Спартак" во вторник на официальном сайте сообщил о том, что Арнольд Федун ушел из жизни. Ему было 92 года.

"Спартак" обратился в РПЛ с просьбой начать матч против "Урала" с минуты молчания в память об Арнольде Антоновиче Федуне", - сообщили ТАСС в "Спартаке".

Матч между "Спартаком" и "Уралом" состоится 18 марта, начало - в 19:00 мск. После 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка. Екатеринбуржцы располагаются на 12-й позиции (26 очков).