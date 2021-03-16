Организаторы исключили вероятность отмены первенства мира по фристайлу из-за теплой погоды

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Теплая погода, которая прогнозируется в Красноярске в конце недели, не помешает проведению первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Об этом сообщил журналистам Сергей Ладыженко, генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири", которая выступает оператором соревнований.

По прогнозам Гидрометцентра, в Красноярске в конце недели температура воздуха днем прогреется до шести градусов тепла.

"Конечно, снег не растает до такой степени, чтобы поставить под угрозу наши соревнования. Это абсолютно исключено. Во-первых, в кластере "Сопка" (место проведения соревнований) температура чуть пониже, чем в городе, это все-таки возвышенность. Во-вторых, трассы готовятся специальным образом - совмещается настоящий и искусственный снег. Искусственный снег плотнее и за счет этого прочность трасс существенно выше", - сообщил Ладыженко, добавив, что рядом подготовлены запасы снега, который могут использовать при сильном потеплении для посыпки трасс.

По словам Ладыженко, полностью снег на трассах кластера "Сопка" сходит в конце мая - начале июня.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.