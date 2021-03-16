РУСАДА выплатит Всемирному антидопинговому агентству штраф после согласования с Минфином

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф и компенсировать судебные издержки после того, как согласует эти вопросы с Министерством финансов РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить до 17 марта 2021 года общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS. Также к 17 марта должен быть выплачен штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В случае несвоевременной выплаты будут начислены проценты в размере 5% годовых.

"РУСАДА с самого начала находится в постоянном контакте с WADA по вопросу выплат, - сообщил собеседник ТАСС. - Если говорить про сумму в 400 тысяч швейцарских франков, то РУСАДА, действующее в рамках российского законодательства, все финансовые документы уже отправило на согласование в Минфин. Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании. WADA мы уведомили, что процесс идет, и как только получим подтверждение, сразу все будет выплачено".

"Что касается второй требуемой суммы (10% от прибыли РУСАДА за 2019 год или $100 тыс. в зависимости от того, что меньше), то сейчас обсуждается вопрос, что считать годовой прибылью. Наши западные коллеги считают, что государственные субсидии - это и есть прибыль. Мы же считаем, что прибыль является результатом коммерческой деятельности. В данный момент идет согласование суммы, мяч находится сейчас на стороне WADA", - продолжил сотрудник пресс-службы.

CAS 17 декабря признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, так как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

25 января РУСАДА объявило о своем решении не подавать апелляцию на решение CAS. Одновременно агентством было сделано заявление о решительном несогласии с выводами CAS о якобы установленных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.