Биатлонистка Васильева с большой вероятностью пропустит чемпионат России из-за пневмонии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Биатлонистка Маргарита Васильева, срок дисквалификации которой за нарушение антидопинговых правил истекает 16 марта, с большой вероятностью пропустит чемпионат России в Ханты-Мансийске из-за пневмонии. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова.

Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. За два месяца до завершения наказания она получила право на тренировки в составе команды и готовилась к выступлению на чемпионате России в Ханты-Мансийске, который пройдет с 31 марта по 4 апреля.

"Я думаю, что она не сможет восстановиться за две недели после пневмонии. Еще непонятно, в какой форме протекает болезнь, я не исключаю, что ее положат в больницу. Скорее всего, Маргарита не сможет выступить в Ханты-Мансийске", - сказала Панова.

"Она очень хорошо тренировалась, продуктивно отработала сбор на высоте и набрала хорошую форму, - добавила собеседница ТАСС. - Во время последних тренировок Маргарита жаловалась на кашель, после чего решила сходить к врачу, обследование показало, что у нее пневмония. Она набрала неплохую форму, на фоне этого иммунитет начал слабеть, после чего спортсменка простыла. Но это не коронавирус".

По словам Пановой, 29-летняя Васильева, несмотря на болезнь, полна решимости вернуться в спорт и отобраться в состав национальной команды. "Мы столько этих болячек уже проходили. Будем продолжать тренироваться, впереди летний подготовительный период. Намерены попасть в сборную, а дальше уж как получится", - заключила собеседница ТАСС.

Васильева дебютировала на Кубке мира 6 декабря 2018 года, став 42-й в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке. В том же сезоне на этапе Кубка мира в германском Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.