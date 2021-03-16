Карацев обыграл Эванса во втором круге теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 16 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл британца Дэниэла Эванса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Рублев и Карацев стали победителями теннисного турнира в Дохе в парном разряде

Карацев, получивший специальное приглашение (wild card) на участие в турнире, обыграл имевшего 12-й номер посева Эванса со счетом 6:4, 4:6, 6:4. В третьем круге россиянин сыграет против итальянца Лоренцо Сонего, имеющего 17-й номер посева.

27-летний россиянин занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Эвансу 30 лет, он располагается на 28-й строчке рейтинга ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии - 2017.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.