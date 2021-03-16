Тихомиров: россияне будут бороться за медали на юниорском первенстве мира по сноуборду

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Российская команда будет бороться за медали на предстоящем первенстве мира по сноуборду среди юниоров, которое начнется в Красноярске 18 марта. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Наши ребята не будут статистами, а будут бороться за медали, достойное выступление", - сказал Тихомиров.

Он отметил, что в этом первенстве не примет участие 21-летний трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, так как он уже вышел из возрастных рамок для участия в юниорских первенствах. Тихомиров подчеркнул, что, несмотря на это, Россия представлена сильной командой.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир состоится в России впервые. В соревнованиях по сноуборду примет участие 325 сноубордистов из 29 стран.