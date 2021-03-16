Россияне выступят на чемпионате мира по хоккею с гимном международной федерации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира, который пройдет в Риге. Об этом ТАСС сообщил источник.

Решение было принято в ходе заседания совета IIHF, которое проходит в Москве.

"Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России", - рассказал источник.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. На проходившем в конце февраля - начале марта чемпионате мира по лыжным видам спорта российская команда также выступала под флагом ОКР, а в честь победы лыжника Александра Большунова звучал гимн Международной федерации лыжного спорта. На прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту в честь победы Ангелины Голиковой играл музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.