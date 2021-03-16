Рабочая группа предложила FISU включить самбо в программу Универсиад на постоянной основе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по развитию и популяризации самбо в РФ обратилась к Международной федерации университетского спорта (FISU) с предложением о включении этого вида спорта в программу Универсиад на постоянной основе. Об этом на заседании группы сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Ближайшая летняя Универсиада пройдет в этом году в китайском Чэнду, в 2023 году - в Екатеринбурге.

"У нас есть предложение к FISU о включении самбо в программу Универсиад на постоянной основе. Также сделано предложение о включении самбо в программу IV летних юношеских Олимпийских игр и III Европейских игр", - сказал Елисеев.

Одним из членов межведомственной группы по развитию самбо в РФ является министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин.