Получивший травму футболист "Спартака" Ларссон готовится к матчу с "Уралом"

ТАСС, 16 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Джордан Ларссон, получивший повреждение в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", готовится к следующей игре против "Урала". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Спартак" в субботу обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Шведский нападающий был заменен в конце второго тайма из-за травмы. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов позднее сообщил ТАСС, что 23-летний футболист получил повреждение приводящих мышц бедра.

"В матче с "Динамо" Джордан получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу с "Уралом", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".