Получивший травму футболист "Спартака" Ларссон готовится к матчу с "Уралом"

ТАСС, 16 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Джордан Ларссон, получивший повреждение в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", готовится к следующей игре против "Урала". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"Спартак" в субботу обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Шведский нападающий был заменен в конце второго тайма из-за травмы. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов позднее сообщил ТАСС, что 23-летний футболист получил повреждение приводящих мышц бедра.
"В матче с "Динамо" Джордан получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу с "Уралом", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
У нас для вас хорошие новости!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021
В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к #СпартакУрал pic.twitter.com/rGiX7Hrl6Z
"Спартак" после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. В 23-м туре красно-белые 18 марта в Москве сыграют с екатеринбургским "Уралом". Ларссон занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России, забив 10 мячей в 21 матче. Также на его счету 5 голевых передач.