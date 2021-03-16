Рахимова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 16 марта. Россиянка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Дарью Мишину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу 19-летней Рахимовой. Она попала на турнир после квалификации, Мишина получила специальное приглашение. Во втором круге Рахимова сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (36-я ракетка мира).

Рахимова занимает 150-е место в рейтинге WTA, 27-летняя Мишина располагается на 403-й строчке.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующей победительницей турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.