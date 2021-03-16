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КХЛ

Матыцин заявил о необходимости внимательного анализа причин смерти хоккеиста Файзутдинова

Во вторник защитник клуба Молодежной хоккейной лиги умер в реанимации после попадания шайбы в голову в игре плей-офф

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Необходимо внимательно проанализировать причины смерти защитника петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Тимура Файзутдинова. Об этом журналистам заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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12 марта в гостевом матче плей-офф МХЛ против ярославского "Локо" Файзутдинову попала в голову шайба. Он был доставлен в ярославскую больницу скорой помощи им. Соловьева, где находился в критическом состоянии. Во вторник хоккеист скончался в реанимации.

"Когда что-то случается, надо определить причины того, что случилось, и не делать скоропалительных заявлений. Это, конечно же, трагедия, но нужно внимательно проанализировать причины, что могло к этому привести", - сказал Матыцин.

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Матыцин, Олег ВасильевичКХЛ
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