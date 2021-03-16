Матыцин надеется, что законопроект о налоговых выплатах за занятия спортом примут весной

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что законопроект о возвращении налоговых выплат за занятия спортом будет принят в весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом он рассказал журналистам.

Операторы фитнес-индустрии попросили ввести налоговый вычет на занятия спортом с 2021 года

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила ввести налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги уже с этого года. Проект был внесен на рассмотрение по инициативе Минспорта и уже прошел первое чтение.

"В весеннюю сессию, надеюсь, закон будет принят. Это один из стимулов привлечения занятия спортом. Надеемся, что это сыграет большую роль в популяризации спорта, привлечении большего числа людей", - сказал Матыцин.