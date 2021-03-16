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Массовый спорт

Матыцин надеется, что законопроект о налоговых выплатах за занятия спортом примут весной

Проект был внесен на рассмотрение по инициативе Минспорта и уже прошел первое чтение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что законопроект о возвращении налоговых выплат за занятия спортом будет принят в весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом он рассказал журналистам.

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"В весеннюю сессию, надеюсь, закон будет принят. Это один из стимулов привлечения занятия спортом. Надеемся, что это сыграет большую роль в популяризации спорта, привлечении большего числа людей", - сказал Матыцин.

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