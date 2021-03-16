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Санкции WADA против российского спорта

Минспорт еще не получил официальное решение Спортивного арбитражного суда по "Катюше"

Ранее CAS сообщил об отклонении запроса на использование песни в качестве гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство спорта России не получало официальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по использованию "Катюши" в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Ранее CAS сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. 

"Мы не получали официальное решение CAS, и чьи это решения, я не комментирую. Наверное, они были обоснованы", - сказал Матыцин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до декабря 2022 года.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут 23 июля - 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля 2022 года.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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