Минспорт еще не получил официальное решение Спортивного арбитражного суда по "Катюше"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство спорта России не получало официальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по использованию "Катюши" в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Катюшу" на самом деле еще не запретили.

"Катюшу" на самом деле еще не запретили. Запутанная история выбора гимна для Олимпиады

Ранее CAS сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

"Мы не получали официальное решение CAS, и чьи это решения, я не комментирую. Наверное, они были обоснованы", - сказал Матыцин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до декабря 2022 года.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут 23 июля - 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля 2022 года.