Теннисист Рублев обыграл Руусувуори во втором круге турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. В третьем круге Рублев, который был посеян на турнире под вторым номером, сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем (30-я ракетка мира) и грузином Николозом Басилашвили (36).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Руусувуори 21 год, он занимает 87-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.