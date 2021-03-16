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ATP

Теннисист Рублев обыграл Руусувуори во втором круге турнира в Дубае

Встреча завершилась в двух сетах

ТАСС, 16 марта. Россиянин Андрей Рублев победил финна Эмиля Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. В третьем круге Рублев, который был посеян на турнире под вторым номером, сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем (30-я ракетка мира) и грузином Николозом Басилашвили (36).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Руусувуори 21 год, он занимает 87-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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