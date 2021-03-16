РФС оштрафовал "Спартак" на 375 тыс. рублей по итогам матча с "Динамо"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы "Динамо" и "Спартак" по итогам очного матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы на 130 и 375 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоялся 13 марта на "ВТБ-Арене". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

"Динамо" оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений - на 80 тыс. рублей. "Спартак" за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования - на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками "Спартак" оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей - на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС пояснил, в чем именно заключались неправомерные действия болельщиков "Спартака". "Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки - мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 "Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение", - отметил собеседник агентства.

"Спартак" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка. "Динамо", в активе которого 36 очков, располагается на седьмой строчке. В 23-м туре красно-белые 18 марта дома сыграют с "Уралом", а бело-голубые в этот же день на выезде встретятся с "Краснодаром".

Другие штрафы по итогам 22-го тура РПЛ

Также Григорьянц сообщил о том, что тульский "Арсенал" по итогам победного матча против ЦСКА (2:1) суммарно был оштрафован за нарушение санитарного регламента, массовое появление на поле посторонних лиц и необеспечение безопасности на 210 тыс. рублей. Тренер туляков Юрий Ковтун был оштрафован за выход за пределы технической зоны на 10 тыс. рублей. Московский клуб по итогам игры в Туле получил два штрафа по 50 тыс. рублей - за нарушение санитарного регламента и бросание пиротехнических изделий.