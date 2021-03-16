Место проведения и дата боя-реванша между Поветкиным и Уайтом остаются в силе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дата и место проведения поединка-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом остаются в силе. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поединок запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.

"В текущей ситуации утверждать что-либо на сто процентов может только господь Бог. Но на данный момент вероятность [проведения боя в срок] очень высока. Не было поводов для утверждения обратного", - сказал Рябинский.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.