Федерация хоккея опубликует решение о гимне российской команды на чемпионате мира 17 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) объявит решение о том, с каким гимном российская команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, 17 марта. Об этом журналистам заявил президент IIHF Рене Фазель.

Россияне выступят на чемпионате мира по хоккею с гимном международной федерации

Во вторник источник сообщил ТАСС, что российская команда выступит на турнире под флагом Олимпийского комитета России и с гимном IIHF.

"Мы обсуждали различные варианты формы, но я могу дать комментарий только после того, когда все точно будет решено, - сказал Фазель. - У нас нет выбора, мы должны подчиняться правилам Всемирного антидопингового агентства и рекомендациям, которые есть от Спортивного арбитражного суда. Завтра IIHF опубликует финальное решение по этой теме".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов до декабря 2022 года.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.